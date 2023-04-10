Kuvvetli yağışlar geliyor: 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da batı bölgelerde düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı tahmininde bulunuldu.

Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde 6-8 derece artması bekleniyor.

15 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi öğlen saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin batısı yarın öğlan saatlerinde doğusunda ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sel, su baksını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bugün hava durumu nasıl?

Tüm yurtta yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli yağış

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.