Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin 33 zanlı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratılmasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firma sahibinin, aynı yerleşkede kuyumculuk faaliyeti yürüten H.K. (52) ve O.K. (46) tarafından işlenmiş altınlarının kendi işyerlerinde ve farklı müşterilere satılacağı vaadiyle teslim alındığı ancak bedellerinin kendilerine ödenmediği anlaşıldı.

Firma sahiplerinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldıkları tespit edildi.

Başsavcılık, olaya karıştıkları ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 ayrı firma yetkilisinin yaptığı şikayet üzerine, şüpheliler O.K. ve H.K öncülüğünde bir grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullanıp işçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takı malzemelerini, Anadolu'da satacaklarından bahisle topladıkları ancak ürünleri aldıkları şekliyle değil, kendi uhdelerindeki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, müşterilerden aldıkları ürünlerin karşılığında sözde satış yaptıklarını belirterek kısmi ödeme yapıp yeni ürünler satın alarak bakiyelerini yükselttikleri, süreç sonunda ise mal aldığı kişileri çağırarak iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin toplamda 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete sebebiyet verdiklerinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinin çalışmalarıyla anlaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu 35 şüpheli hakkında, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı olarak "örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca şüphelilerin banka, elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta, 13 taşınmaz malvarlığına Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma tedbir kararı alındığı belirtildi.