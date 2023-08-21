Kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

Kız meselesi yüzünden Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26) tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu. Burada yaşanan tartışmanın ardından Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı. Yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Merve Acar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheliler Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı. Cinayet şüphelisi Yusuf S. ile arkadaşı Buse K'nın ise, bir apartmanın çatısında saklanırken yakalandıkları belirtildi.