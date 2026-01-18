  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Takip Et

Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Takip Et

Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Benzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans

 