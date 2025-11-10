Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Duran şu ifadeleri kullandı
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."
