  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Takip Et

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Takip Et

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Duran şu ifadeleri kullandı

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!Ekonomi

 

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandıHazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandıEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşme tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet’i kilitledi
500 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet’i kilitledi
Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!
Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı