  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananlar Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişi resmi temasların ardından Türkiye’ye getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananlar Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Kuzey Makedonya’da meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişi  Türkiye’ye getirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen 3 hasta için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Bugün sonbahar, yarın kış... Meteoroloji'den 26 il için sağanak ve fırtına uyarısıBugün sonbahar, yarın kış... Meteoroloji'den 26 il için sağanak ve fırtına uyarısıGündem
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump-Putin görüşmesinin tarihi netleştiTrump-Putin görüşmesinin tarihi netleştiDünya

 

Gündem
Türkiye'nin 57 yıllık meyve suyu devi iflas edebilir
Türkiye'nin 57 yıllık meyve suyu devi iflas edebilir
Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama
Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama
CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi
CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandı
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandı