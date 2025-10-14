Kuzey Marmara Otoyol gişesindeki korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza bugün saat 14:00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Mahallesi Fatih Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parçalanarak yanmaya başladı

Edinilen bilgilere göre, 34 GER 871 otomobille seyir halinde olan Hamdi Dursun isimli sürücü beşinci şeritten gişelere girerken beton refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parçalanarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dursun’un hayatını kaybettiği belirledi. Şahın aracı kiraladığı öğrenildi.