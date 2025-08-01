Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Sakarya Valiliğinin açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun 3. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere, Kurtköy-Akyazı arası U36 üstgeçit bölgesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
Söz konusu çalışmalar sırasında yarından itibaren ulaşım, otoyolun Ankara- İstanbul istikameti, diğer güzergahtan iki yönlü olarak sağlanacak.
Çalışmalar kapsamında ulaşım, 5 Ağustos'tan itibaren ise Ankara-İstanbul istikametine aktarılarak bu yönden çift yönlü ilerleyecek.