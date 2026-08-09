  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araç tünel duvarına çarptı: 3 ölü
Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araç tünel duvarına çarptı: 3 ölü

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın, tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araç tünel duvarına çarptı: 3 ölü
Takip Et

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, tünelin duvarına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen araçta hayatını kaybettiği belirlenen 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 