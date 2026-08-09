Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araç tünel duvarına çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, tünelin duvarına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen araçta hayatını kaybettiği belirlenen 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.