Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Yoğun sis etkili

Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Yaralı sayısı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yerlikaya, "Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir" ifadelerini kullandı.