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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, Uskumruköy mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada yaralılar var.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü; 5 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan trafik yoğunluğu oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

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