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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve çocukları yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde feci bir kaza meydana geldi. Takla atan otomobilde anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve çocukları yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve üç çocuğu yaralandı.

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralı

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. yaşamını yitirdi. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve çocukları yaralı - Resim : 1

"Araba zigzag çiziyordu"

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. Üç kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

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