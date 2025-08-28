  1. Ekonomim
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR dehşeti: Önce gişelere sonra jandarma aracına çarptı (Video)

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, önce gişelere sonra jandarma aracına çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, bir TIR kontrolden çıkarak jandarma aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

