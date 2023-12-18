Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 37 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden plakalı TIR çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu" dedi.
Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.