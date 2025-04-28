  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, üç servis aracıyla beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle sekiz araçta hasar meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde, Edirne istikametine seyreden üç servis aracı ve beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sekiz araçta hasar meydana geldi

Yaşanan kaza sonucu toplam sekiz araçta hasar oluştu. Çarpışmanın ardından servis araçlarında bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla araçlardan inerek bir süre yol kenarında bekledi.

Hasar gören araçlar emniyet şeridine çekildi

Kaza, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Hasar gören araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü.

Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyorDoktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyorGündem
Kadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildiKadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildiGündem
Gündem
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katında yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katında yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Ekrem İmamoğlu, savcı ve hakimlere "adil karar" çağrısında bulundu
Ekrem İmamoğlu, savcı ve hakimlere "adil karar" çağrısında bulundu
Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da bir parka verilecek
Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da bir parka verilecek
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Sanığın "yaş raporu" çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Sanığın "yaş raporu" çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu
Yenidoğan çetesi davasında 4. duruşma: 29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor
Yenidoğan çetesi davasında 4. duruşma: 29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor