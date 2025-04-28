Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, üç servis aracıyla beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle sekiz araçta hasar meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde, Edirne istikametine seyreden üç servis aracı ve beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Sekiz araçta hasar meydana geldi
Yaşanan kaza sonucu toplam sekiz araçta hasar oluştu. Çarpışmanın ardından servis araçlarında bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla araçlardan inerek bir süre yol kenarında bekledi.
Hasar gören araçlar emniyet şeridine çekildi
Kaza, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Hasar gören araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü.