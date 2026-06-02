KVKK karar verdi: Biyometrik verilerle mesai takibi hukuka aykırı bulundu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi.

KVKK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mesai takibi amacıyla ⁠biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararında, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık ⁠rızası olması halinde bile, kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceğine karar verdi.

Kurul, mesai takibinin şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam ⁠çizelgeleri, ⁠RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollar ile sağlanması gerektiğine hükmetti.