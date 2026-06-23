KVKK’dan belediyelere canlı yayın uyarısı: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), belediyelerden, turizm ve tanıtım amacıyla gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan canlı yayın faaliyetlerini durdurmasını istedi.

KVKK'den yapılan açıklamada, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park ve sahil gibi il ve ilçelerin işlek veya turistik bölgelerine kameralar kurarak, görüntüleri internet sitesinde herkesin izleyebileceği şekilde canlı yayınlandığına ilişkin kuruma çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.

KVKK’dan belediye kameraları uyarısı

Söz konusu uygulamanın "ülke genelinde yaygın olduğunun tespit edilmesi nedeniyle kişisel veri güvenliğinin sağlanması ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu" ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yürütülen incelemelerde, belediyelerce turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları sebebiyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği belirlenmiştir. Bu verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu gözetildiğinde, kamerayla izleme, görüntüler kaydedilmese dahi internet üzerinden canlı olarak yayımlanması, kişisel verileri erişilebilir kıldığından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle veri sorumlusu olan belediyelerin kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere yetkisiz erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması zorunludur."

Kanunda, kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu maddenin birinci fıkrasında "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği", ikinci fıkrasında ise "açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu şartların hükme bağlandığı" aktarıldı.

Özel hayat ve güvenlik riski vurgulandı

Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, belediyelere mahalli müşterek nitelikte olması şartıyla kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapma yetkisi verdiği anımsatılan açıklamada, "Ancak bu hüküm, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla doğrudan kamerayla canlı izleme yapabileceğine dair açık bir yasal yükümlülük içermemektedir. Ayrıca bu tür yayınlar, yetkili kamu makamlarınca kamusal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan izlemeler kapsamında da değerlendirilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kişilerin meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen açıklamada, görüntülerin anlık internette yayımlanması sebebiyle sınırsız sayıda kişinin erişebildiğine, bu durumun üçüncü kişiler tarafından turizm dışı ve hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığına dikkati çekildi.

Canlı kamera yayınları için “ivedilikle durdurma” çağrısı

Bunun, ilgili kişiler açısından telafisi güç zararlar doğurma riski barındırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, belediyelerin turizm ve tanıtım amacıyla gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve 6698 sayılı Kanun'da yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması ve söz konusu canlı yayın faaliyetlerinin ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeyecek şekilde alternatif yollarla sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."