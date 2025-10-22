KVKK’dan Mango uyarısı: 4,3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı
KVKK dev giyim mağazası Mango'da veri ihlali gerçekleştiğini açıkladı. Şirkete ait dijital pazarlama sistemine sızan saldırganlar, 4,3 milyon kişinin kişisel verilerine erişti.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Mango T.R. Tekstil Tic. Ltd. Şti.’nin yaşanan veri ihlaliyle ilgili bildirimine ilişkin resmi açıklama yaptı. Kurum, Mango’nun kısa süre önce müşterilerine gönderdiği e-posta ile duyurduğu sızıntıya dair değerlendirmelerde bulundu;
Müşteri verilerine yetkisiz erişim sağlandı
- “Veri sorumlusu sıfatını haiz Mango T.R. Tekstil Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
- İhlalin 06.10.2025-10.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştiği, 10.10.2025 tarihinde tespit edildiği,
- İhlalin, veri sorumlusunun kullandığı dijital pazarlama e-posta sistemi platformunun API’sine erişim için kullanılan bir yönetici kimlik bilgisinin sızdırılması sonucu, müşteri verilerine yetkisiz erişim sağlanmasıyla gerçekleştiği,
-Siber saldırının Mango’nun İspanya merkezine gerçekleştirildiği ve Türk vatandaşları da dahil olmak üzere global olarak tüm müşterilerin kişisel verilerine yetkisiz olarak erişilmiş olduğu,
-İhlalden müşterilere ait ad (soyad verisi için ihlal olmadığı), ülke, posta kodu, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin etkilendiği,
-İhlalden, Mango Türkiye için 4.349.620 ilgili kişinin etkilendiği,
-İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak e-posta, çağrı merkezi ve sohbet robotu iletişim araçlarıyla bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.”
KVKK ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek, şu bilgiyi paylaştı: “Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.10.2025 tarih ve 2025/… sayılı kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.”