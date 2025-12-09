  1. Ekonomim
KVKK'dan yeni düzenleme: Oteller kimlik fotokopisi alamayacak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Otellerde kimlik fotokopisi alınması uygulamasına son verildi.

Kişisel Verileri Kurumu Kurumu'nun Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre oteller, kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmek zorunda ancak fotokopisini alamayacak.

Mevzuatta fotokopi alma yetkisinin bulunmadığı vurgulanırken, bu uygulamanın “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı belirtildi.

Kurul, özellikle eski nüfus cüzdanlarındaki din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının, açık ihlal olduğuna dikkat çekti.

Kimlik bilgilerinin yalnızca kayıt defterine geçirilmesi hukuka uygun kabul edilirken, fotokopi kaydının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu resmen duyuruldu.

Karar, turizm sektöründe uzun süredir tartışılan uygulamayı sona erdirerek standardı netleştirmiş oldu.

