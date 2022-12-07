KYK burs-kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen ve her yıl binlerce öğrencinin başvuru yaptığı KYK burs ve kredisi için başvuru süreci kasım ayında tamamlandı. Kasım ayının ortasında yapılan başvuruların ardından işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencileri KYK burs-kredi sonuçları için beklemeye başladı. Aradan geçen sürede Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs-kredi sonuçları için bir tarih vermedi.

KYK burs-kredi sonuçları konusunda beklentiler ise aralık ayının sonunu işaret ediyor. Önceki yıl başvuruların tamamlanmasının neredeyse bir ay sonrasında açıklanan KYK burs-kredi sonuçlarının bu yılda aynı sürecin işlemesi halinde yeni yıl öncesinde duyurulacağı düşünülüyor.

KYK burs-kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile burs ya da kredi almaya hak kazanıp kazanamadığını öğrenecek.

KYK burs-kredisi ne kadar?

Mevcut durumda lisans öğrencileri 850 Türk lirası, yüksek lisans öğrencileri 1.700 Türk lirası, doktora öğrencileri ise 2 bin 550 Türk lirası ödeme alıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak artışa göre KYK burs-kredi miktarının da artırılması bekleniyor.