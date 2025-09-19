KYK Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'yla ilgili iddialar neler?

Öğrenciler, yazın yurtta tadilat yapıldığını ve tadilat yapan işçilerin odalarına girerek valizlerini karıştırdıklarını, bazı eşyaları çaldıklarını, dolaplardaki kilitlerin kırıldığını iddia etti. Odalarda içki şişeleri, traş bıçakları gibi malzemeler bulunduğunu belirtti.

İddiaların sosyal medyada fotoğraf ve videolarla yayıldığı 18 Eylül akşamı öğrenciler yurt önünde eylem yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dolaplarımızı kıran, eşyalarımızı kirleten, özel hayatımıza saldıran bu kişiler ve onları bu yurda sokan yöneticiler derhal yargı önüne çıkarılmalı, en ağır cezaları almalıdır" denildi.

Yurtlarda tadilat sırasında çalışan kişilerin, yetkili kurumların, güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığının soruşturulması istendi.

"Taciz değil, barınmak istiyoruz"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre eylemde "Güvenli, ucuz, sağlıklı barınma temel insan hakkıdır. İşçiye ev, öğrenciye yurt" yazılı pankart açıldı.

Öğrenciler "Taciz değil, barınmak istiyoruz", "Tacizsiz yurtlar, tacizsiz Türkiye" ve "KYK uyuma, öğrencine sahip çık" sloganları attı.

İşçi Öğrenci Birliği adına Berfin Arabulan konuştu ve "Öğrenciler yurda geldiklerinde, yaz tatilinde yapılan tadilatta çalışanlar tarafından eşyalarının karıştırıldığını, iç çamaşırlarına yazılar yazıldığını, instagram adresleri bırakıldığını, odalarının adeta çöplüğe döndüğünü görmüşlerdir" dedi.

Arabulan şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan fotoğraflarda çalışanların öğrencilerin odasında sofralar kurup âlem yaptığı görülmüştür. Bu tacizdir. Bu, biz kadınların onuruna ve güvenliğine yapılmış bir saldırıdır."

Öte yandan tadilat sırasında Türkiye'de kaçak olarak kalan kişilerin çalıştığı iddia edildi.

Arabulan, "Burada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde ülkemize getirilen, sigortasız çalışan, kayıtları bile olmayan kaçaklardır" dedi.

Yurt önünde eylem ve basın açıklaması yapan Yurtsuzlar, "Yurtlar ticarethane değil, üniversitelilerin yaşam alanıdır. Üniversitelilerin yaşam hakkı, barınma hakkı, güvenliği pazarlık konusu edilemez" dedi.

Bakanlık: İdari soruşturma başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Soruşturma kapsamında yurt müdürü görevden uzaklaştırıldı

T24’ten Can Öztürk'ün haberine göre yurt müdürünün soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Yurt yönetimi ise “Cevap veremeyiz” diyerek iddiaları yanıtsız bıraktı.

"Şöhretin iyisi kötüsü olmaz"

Öte yandan yurt müdürünün öğrenciler ile yaptığı konuşmada, “Şöhretin iyisi kötüsü olmaz” dediği öne sürüldü.

"Bana bir şey olmaz"

Yurttaki diğer memurların arkasında olduğunu, kendileri tarafından alkışlandığını ve kendisine bir şey olmayacağını söyleyen müdürün, “Bana bir şey olmaz” dediği de iddia edildi.

Kim ne tepki verdi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda tadilat yapmak için gelen çoğu yabancı uyruklu işçilerin, yurtta kalan kız öğrencilerin dolaplarının kilitlerini kırıp değerli eşyalarını çaldığı, kız öğrencilerin iç çamaşırlarını kirlettiği, yatak ve duvarlarına mesajlar yazdığı, odalarda içki içip, kullanılmış prezervatifleri kızların dolap ve yataklarına bıraktığı yüzlerce paylaşımla ortaya koyulmuş" dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Yurtta; alkol kullanımı, öğrencilerin dolaplarının kırılması, özel eşyalarının karıştırılması, kadınların mahremiyetine saldırı, Türk bayrağının yırtılması gibi olayların, yurtta çalışan ve gece kalan işçiler tarafından yapıldığı iddia edilmektedir" dedi.

Yetkililere derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

İstanbul Cevizlibağ Kız KYK Yurdu’ndan utanç verici iddialar.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Can Aydın da sosyal medya paylaşımında, "Öğrencilerin özel alanına ne idüğü belirsiz tipleri kontrolsüzce sokmanın, öğrencilere yaşatılan bu psikolojik tahribatın bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

"Bu skandalın peşini bırakmayacağız" sözlerini ekledi.

Öğrencilerin özel alanına ne idüğü belirsiz tipleri kontrolsüzce sokmanın, öğrencilere yaşatılan bu psikolojik tahribatın bedelini ödeyeceksiniz.



Ekrem İmamoğlu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin "yurt koşullarından, yemeklerin kalitesinden, imkanların kısıtlılığından, internet hizmetinin zayıflığından, ulaşım olanaklarının azlığından, güvenlikten ve kendilerine yönelik tavırlardan" şikayetçi olduklarını söyledi.

İmamoğlu, "İBB'nin pırıl pırıl yurtları var, yenileri açılıyor, ekonomik, kaliteli ve güvenli barınma sağlıyoruz. Bütün öğrenciler mutlu ve huzurlu, derslerine bakıyorlar. Bu sorunu biz çözeriz" sözlerini ekledi.