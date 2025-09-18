  1. Ekonomim
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki skandal görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz dönemi tadilatında görevli işçilerin odalara izinsiz girerek eşyaları karıştırdığı ve bazılarını çaldığı iddia edildi.

Öğrenciler, kapıların kilitsiz olması ve uygunsuz materyallerin bırakılması nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.  

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bunun hesabı sorulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yayınladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak."

Bakanlık soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı şikayetler sonrası soruşturma başlattığını duyurdu.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir."

