KYK yurdunda asansör faciası: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan asansör iddiaya göre aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, dışarı çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle Ertaş sıkışarak hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Yapılan kontrolde kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"15 kişilik asansöre 16 kişi bindi"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi. Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Valiliğin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nun müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeren Ertaş´ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş´ın fotoğrafının üzerinde 'Sadece ölüler görür' yazması dikkat çekti.