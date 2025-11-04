KYK yurtlarında yeni dönem: Öğrencilere yemek desteği sınırı getirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte yardımın kapsamı, ödeme şekli ve ek destek alabilecek öğrenci grupları yeniden tanımlandı.

Yönetmeliğe göre öğrenciler artık her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için belirli bir maddi katkıdan yararlanacak ancak bu yardım nakit olarak verilmeyecek. Öğrenciler yardımı yalnızca yemekhane veya kantinlerde elektronik sistem üzerinden kullanabilecek. Elektronik sistemin arızalanması halinde öğrenciler imza karşılığı yemek yardımından yararlanabilecek.

Kahvaltı ve akşam yemeği için ayrı tutar uygulanacak

Bakanlık, yardım tutarlarını her öğretim yılı başında belirleyecek. Kahvaltı ve akşam yemeği için ayrı tutar uygulanacak, belirlenen miktarı aşan harcamalar öğrenciden kesilecek.

Yönetmeliğe göre yemek yardımları, öğrencilerin harcadığı tutar kadar kantin ve yemekhane işletmecilerinin banka hesabına aktarılacak. Ödemeler ayda bir kez yapılacak. Elektronik sistemin arızalanması halinde öğrenciler imza karşılığı yemek yardımından yararlanabilecek.

İzinli öğrenciye destek yok

Yurtların açık olduğu süre boyunca yapılacak yardım, yaz tatilinde yalnızca “nöbetçi yurtlar”da kalan öğrenciler için geçerli olmayacak. Öğrenciler izinli oldukları günlerde de bu destekten yararlanamayacak.

Şehit yakını ve koruma altındaki öğrencilere destek sağlanacak

Yönetmelikle ayrıca “ek beslenme yardımı” tanımı da getirildi. Bu yardımdan: “Şehit eşi, çocuğu veya bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, anne-babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler, devlet korumasında yetişenler” yararlanabilecek. Bu gruplardaki öğrencilere, yaz dönemi dahil olmak üzere ek beslenme yardımı yapılacak. Ancak bu yardım da nakit olarak ödenmeyecek.