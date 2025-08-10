KYK yurtlarının kapasitesi yalnızca yüzde 0,2 oranında artırıldı

Öğrencilerin barınma sorunu her yıl gündemdeki yerini korurken, devlet yurtlarındaki kapasite artışının sınırlı kalması tartışma konusu oldu.

Bir yandan KYK yurtlarında yatak sayısındaki artış yalnızca yüzde 0,2’de kalırken, diğer yandan Bakanlığın vakıf ve derneklere aktardığı kaynak dikkat çekici biçimde yükseldi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre yükseköğretimde 2023-2024 akademik yılı, Türkiye genelindeki 862 yurt ile kapandı. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki 862 yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun toplam kapasitesinin 994 bin 137 olduğu belirtildi.

Bakanlık, 2025 yılının ilk yarısında hizmete açtığı yurt ve bloklarla ek 9 bin 802 yatak kapasitesi oluşturdu. Ancak, yurda başvuran öğrenci sayıları ve mevcut binaların fiziki yapısı göz önünde bulundurularak mevcut yurtlardan 3 bin 495 yatak kapasitesi de düşüldü.

Yapılan düzenlemelerin ardından öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi ancak 2 bin 169 artırılabildi. Yurtların yatak kapasitesindeki artış oranı yüzde 0,2’de kaldı.

Bıldırıcın'ın haberine göre Ocak-Haziran 2024 döneminde 699 milyon 71 bin TL olan Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara” yapılan transfer, Ocak-Haziran 2025 döneminde 887,9 milyon TL’ye yükseldi.