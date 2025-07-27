'Labubu' oyuncakları gümrüğe takıldı: Ticaret Bakanlığı'ndan operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı’nda iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak bulundu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri risk analizi çalışmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen iki yolcuyu takibe aldı.

Yolcuların, beyan edilecek eşyaları olmadığını belirten yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaları üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak bulundu.

İnceleme sonucunda, bu oyuncakların dijital bir karakterden esinlenerek üretilen ve "Labubu" ismiyle bilinen türde olduğu tespit edildi. Satışa uygunlukları halen Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin TL olan ürünlere el konuldu.

19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi

Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye’ye giriş yapan bir tır, Transit Refakat Belgesi ile Habur Gümrük Kapısı’na yönlendirildi.

Gümrük Mu

hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince araç, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındı. Habur’da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin adet akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi.

Beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın toplam değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin Türk Lirası olarak hesaplandı. Söz konusu eşyalara el konularak gerekli işlemler başlatıldı

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