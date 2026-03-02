“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine soruşturma: Altıntaş ve Konukman ifadeye çağrıldı
"Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisine yönelik açılan soruşturma kapsamında bildirinin imzacılarından iktisatçı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ile iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman da ifadeye çağrıldı.
“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisini imzalayan 168 kişi hakkında, Yusuf Tekin’in suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, imzacılar 28 Şubat itibarıyla ifadeye çağrılmaya başlandı.Bu kapsamda ilk ifadeye çağrılanlar arasında iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav da bulunuyordu.
Soruşturma kapsamında ise bugün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucularından iktisatçı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ile iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman’ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İkili bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.