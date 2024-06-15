Lamba değiştirirken balkondan düşen komiser hayatını kaybetti

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli komiser Şenol Özcan, 11. katındaki evinin balkonunda lambayı değiştirmek için merdivene çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Şenol Özcan, balkondan aşağı düştü.



Ağır yaralanan Özcan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Site sakini Aykut Aktaş, “Şenol komiserimiz, evinde yalnız bir zamanda balkonundaki lambasını değiştirmek için sandalyesini koyuyor galiba. Aldığımız bilgiye göre bir denge kaybı yaşayarak balkonundan 11. kattan düşüyor. Kendisi benim de çok iyi tanıdığım bir abim. Sitemizdeki elim bir kaza sonucu kendisini kaybettik. Ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.