Lando Norris kimdir? 2025 Formula 1 şampiyonu Lando Norris kaç yaşında, nereli

Formula 1’e damga vuran Lando Norris, başarısıyla göz doldururken kariyeri ve hayatıyla da merak ediliyor. Peki genç Londa Norris kimdir, kaç yaşında ve nereli?

LONDA NORRIS KİMDİR VE NERELİ

Lando Norris, 13 Kasım 1999’da Bristol’de doğdu ve Glastonbury’de büyüdü. Belçika kökenli İngiliz olan Norris, kartingdeki başarılarının ardından genç tek koltuklu serilere hızla yükseldi. 2015’te MSA Formula Championship’te dikkat çekti; 2016’da Eurocup Formula Renault 2.0 ve Northern European Cup’ta iki şampiyonluk aldı.

2017’de FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nı zirvede tamamladı. 2018’de Carlin ile FIA Formula 2’de sezonu George Russell’ın ardından ikinci bitirerek Formula 1 kapısını araladı.

Norris, 2019’da McLaren ile Avustralya Grand Prix’sinde F1’de ilk yarışına çıktı. İlk podyumunu 2020 Avusturya GP’de aldı, 2021 Rusya GP’de ilk pol pozisyonunu elde etti. 2024’te çıkış yaparak Miami’de kariyerinin ilk F1 galibiyetini, ardından Hollanda ve Singapur GP’lerinde birincilikler kazandı.

2025 sezonunun finalinde Abu Dhabi GP’yi üçüncü bitiren Lando Norris, topladığı puanlarla Max Verstappen’in önünde yer alarak ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarı, McLaren’e Lewis Hamilton’dan sonraki ilk pilotlar şampiyonluğunu getirdi ve Norris’in kariyerinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

Lando Norris kaç yaşında?

1999 doğumlu Norris, 2025 itibarıyla 26 yaşındadır.

Lando Norris nereli?

Belçika asıllı bir İngilizdir; Bristol doğumlu, Glastonbury’de büyümüştür.