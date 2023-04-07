Lavrov: Batı'nın engelleri sürerse Rusya tahıl anlaşmasının dışında hareket edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Lavrov, Batılı ülkeler tarafından "engeller" olarak adlandırdığı uygulamalar devam ettiği takdirde ülkesinin Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının dışında hareket edeceğini açıkladı.

Lavrov, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının SWIFT finansal mesajlaşma sistemine ve sigorta hizmetlerine yönelik kısıtlamalardan etkilendiğini belirtti.

Rus ihracatına yönelik kısıtlamaların katılaştığını ifade eden Lavrov, Çavuşoğlu ile Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasında yer alan maddelerin uygulanmasında görülen "başarısızlığı" ele aldıklarını belirtti.

Batı ülkelerinin ülkesinin savaş sahasında yenilmesini istediğini ifade eden Lavrov, Batı'nın "Rusya'dan sonra sırada Çin'i" hedeflediğini gizlemediğini söyledi.

Batı'nın Rusya'nın güvenliğe dair endişelerini kibirle görmezden geldiğini belirten Lavrov, Rus menfaatleri dikkate alındığı sürece ülkesinin Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini belirtti.

Öte yandan Lavrov ABD'yi, Rusya, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında düzenlenecek görüşmeleri engellemekle suçladı.

Birleşmiş Milletler'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt olarak ise Lavrov, diyalog için "ciddi bir teklif" geldiği takdirde görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti.