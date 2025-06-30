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Leman Dergisi binasına saldırı

Hz. Muhammed karikatürüne tepki gösteren bir grup, Leman dergisi binasına saldırdı.

Haber Merkezi
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Leman Dergisi binasına saldırı
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Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 

Leman dergisine saldırı

Hz. Muhammed karikatürünün çizilmesine tepki gösteren bir grup, Leman dergisi binasına saldırdı. 

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