Leman Dergisi hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Altı dergi çalışanının dört yıl altışar aya kadar hapsi istendi.
Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hazreti Muhammed'in yer aldığı belirtilen bir çizim sosyal medyada gündem oldu.
Çizimde, Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın Ortadoğu'da bombaların üzerinde selamlaşırken tasvir edildiği yorumları üzerine tepkiler büyüdü. Dergi ise çizimde Hazreti Muhammed’in tasvir edilmediğini açıkladı.
Derginin ilgili karikatürü hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,
→ Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar,
→ Müessese müdürü Ali Yavuz,
→ Grafiker Cebrail Okçu,
→ Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan,
→ Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir,
→ Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.