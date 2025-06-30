Leman Dergisi için toplatma kararı verildi

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Toplatma kararı alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: “Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alınmış olup ayrıca sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Savcılık'tan yapılan açıklamada, "Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gözaltı kararı verilmiştir, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri yer aldı.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Leman Dergisi binasına saldırı

Leman hakkında başlatılan soruşturma sonrası Hz. Muhammed karikatürüne tepki gösteren bir grup bu akşam derginin binasına saldırı girişiminde bulundu.