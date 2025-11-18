LeMan dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan için "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tahliye kararı

  1. Ekonomim
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasından tahliye edilen ancak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da tutuklu olduğu için cezaevinde kalan LeMan dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Pehlevan için adli kontrol tedbirleri ile tahliye kararı verildi.

LeMan Dergisi'ndeki bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu olarak yargılanan tek kişi olan karikatürist Doğan Pehlevan'ın 14 Kasım'daki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ilk duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.

Pehlevan “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklu olduğu için tutuklu kalmaya devam ediyordu. Pehlevan bugün “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakim karşına çıktı.

Adli kontrolle tahliye kararı

Bugünkü duruşmada karikatürist Doğan Pehlevan için adli kontrol tedbirleri ile tahliye kararı verildi.

Ne oldu?

Derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatürde bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki kişi birbirlerine selam verip adlarının Muhammed ve Musa olduğunu söylüyordu.

Karikatür ile dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

LeMan dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili yaptığı açıklamada Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi olduğunu belirterek çizime konu kişinin Hz. Muhammed olmadığını vurgulamıştı.

Açıklamada, "Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım" ifadeleri yer almıştı.

