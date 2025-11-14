LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek

LeMan Dergisi'ndeki bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu olarak yargılanan tek kişi olan karikatürist Doğan Pehlevan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Pehlivan “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek, tutuklu kalmaya devam edecek.

Ne oldu?

Derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatürde bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki kişi birbirlerine selam verip adlarının Muhammed ve Musa olduğunu söylüyordu.

Karikatür ile dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

LeMan dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili yaptığı açıklamada Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi olduğunu belirterek çizime konu kişinin Hz. Muhammed olmadığını vurgulamıştı.

Açıklamada, "Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım" ifadeleri yer almıştı.