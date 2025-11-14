  1. Ekonomim
LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık beş aydır tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Başka bir dosyadan da yargılanan Pehlevan, tutuklu kalmaya devam edecek.

LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek
LeMan Dergisi'ndeki bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu olarak yargılanan tek kişi olan karikatürist Doğan Pehlevan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Pehlivan “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek, tutuklu kalmaya devam edecek.

Ne oldu?

Derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatürde bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki kişi birbirlerine selam verip adlarının Muhammed ve Musa olduğunu söylüyordu.

Karikatür ile dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

LeMan dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili yaptığı açıklamada Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi olduğunu belirterek çizime konu kişinin Hz. Muhammed olmadığını vurgulamıştı.

Açıklamada, "Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım" ifadeleri yer almıştı.

