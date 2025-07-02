Leman dergisi soruşturması: Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan dört şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye tutuklama talebiyle sevk edildi.

Çizer dahil dört kişi tutuklandı

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacak.

Adalet Bakanı Tunç'tan, soruşturmaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 2, 2025

Soruşturmada hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkındaki hakimliğin karar yazısına ulaşıldı. Sulh ceza hakimliğinin kararında, şüpheliler Ali Yavuz, Cebrail Okçu ve Zafer Aknar'ın üzerlerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, Doğan Pehlevan'ın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından emniyette alınan ifadeleri ve hakimlikteki savunmaları göz önüne alındığında, haklarında tutuklama tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Kararda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun üst sınırı, vasıf ve mahiyetiyle bu aşamadaki mevcut delil durumu değerlendirildiğinde, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı kaydedildi.

Şüpheliler ve avukatlarının serbest bırakılma veya adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin taleplerinin reddine hükmedilen kararda, Leman dergisinin Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ve Müessese Müdürü Ali Yavuz'un üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği ifade edildi.

"Böyle bir riski asla almazdık"

Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, dün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'i tasfir etmediğini söyledi.

Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

İnternet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Leman dergisinin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.