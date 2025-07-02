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Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisine mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. Derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacak.

Haber Merkezi
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Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
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Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Tepki çeken karikatürün çizeri dahil altı kişi hakkında gözaltı kararı verilirken dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yeni soruşturma: Yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacak

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacak.

"Böyle bir riski asla almazdık"

Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, dün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'i tasfir etmediğini söyledi.

Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

İnternet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Leman dergisinin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.

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