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Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Leman Dergisi tarafından Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı.

Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

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