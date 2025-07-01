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Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Haber Merkezi
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Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı
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BirGün'deki habere göre bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Derginin web sitesi ve X hesabı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

X platformu hesabı ve internet sitesi henüz Türkiye’den görünmez kılnmadı.

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