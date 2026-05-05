Leman Dergisi'nin karikatür davasında Doğan Pehlevan hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Leman Dergisi'nin 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Ali Yavuz, Doğan Pehlevan ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Dosya mütalaa gönderildi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanık Mehmet Tuncay Akgün'ün yakalama kararının devamına ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlanması için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Doğan Pehlevan'ın 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbirinin kaldırılmasına, diğer tutusuz sanıklar Aslan Özdemir ile Ali Yavuz'un ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyayı mütalaa hazırlayabilmesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ile Hazreti Musa(Aleyhisselam)'ın tasvir edilerek bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.

Eser sahibine 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

İddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.