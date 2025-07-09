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Leman Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi

Leman Dergisinin yurt dışında olan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisinin edinilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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Leman Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi
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Leman Dergisi’nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in ülkeye giriş yapacağının tespiti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne, savcılıkça ifadesinin alınması amacıyla Özdemir'in yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Ne olmuştu? 

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıklamış, derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacağı belirtilmişti. 

Leman dergisinin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verilmişti. 

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