Leman’ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün: Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün Beyoğlu'ndaki binası saldırıya uğrayan Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'i tasfir etmediğini söyledi.

"Böyle bir riski asla almazdık"

Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İnternet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Leman dergisinin dört çalışanı gözaltına alınırken derginin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.