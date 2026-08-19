Alparslan Kuytul soruşturmasında 5 şirkete kayyum atandı: Levent Börek de aralarında

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Adana’da Furkan Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum atanan şirketler arasında ünlü börek zinciri Levent Börek de bulunuyor.

Levent Börek'in kaç şubesi var?

Adana merkezli şirket, son yıllarda bayilik sistemiyle şubeleşerek adını duyurdu. Levent Börek'in Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi olduğu belirtiliyor.

Kayyum atanan 5 şirket şu şekilde;

-Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, “Levent Börek” markasını kullanan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

-Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

-İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

-Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

-Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Başsavcılık tarafından şirketlere ilişkin adli ve mali incelemelerin sürdüğü, Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasının ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kuytulcular soruşturması

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındığı öğrenildi.

İddialar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.

Yöneltilen suçlamalar

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek

-Kurulan örgüte üye olmak

-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak

-Nitelikli dolandırıcılık

-Resmi belgede sahtecilik

-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Alparslan Kuytul kimdir?

1965 Adana doğumlu olan Kuytul, kendi kişisel internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.