Levent Börek'e kayyum mu atandı? Şirketten iddialara açıklama geldi

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Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 kişiden, aralarında vakıf kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

5 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında mali ve kurumsal faaliyetleri mercek altına alınan 5 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı. Kayyum atanan şirketler şunlar:

MLT Börekçilik Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Levent Börek'e kayyum mu atandı?

Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde 114 şubesi bulunan "Levent Börek" markası, ortakları arasında Mustafa Levent Tamtürk'ün yer aldığı LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait bulunuyor.

Kayyum atanan şirket 6 ay önce kurulmuş

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketin ise yaklaşık 6 ay önce kurulan ve Mehmet Serkan Tamtürk'e ait olan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu öğrenildi.

Levent Börek'ten iddialara açıklama

Levent Börek markasının sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş. tarafından şu açıklama yapıldı.:

19 Ağustos 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında yürüttüğü operasyona ilişkin haberlerde, "Levent Börek"e kayyum atandığına ve "Levent Börek" markası ile kamuoyunda özdeşleştirilen ifadelere yer verilmiş olması üzerine, konunun tarafımızca netleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

"Şirketler arasında ortaklık veya yönetim bağı bulunmamaktadır"

Söz konusu haberlerde adı geçen ve hakkında kayyum atama kararı verilen şirket, "MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." unvanlı, Adana merkezli bir şirkettir. Bu şirket; "Levent Börek" markasının gerçek ve tescilli sahibi olan LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'den ayrı ve bağımsız bir tüzel kişi olup, bu iki şirket arasında ortaklık yapısı ve yönetim organizasyonu açısından herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

"Levent Börek" markasının sahibi sıfatını haiz LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'nin söz konusu soruşturmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı konusunda bilgilendiriyoruz.

Basın organlarının, farklı unvanlara sahip iki ayrı şirketi birbirine karıştırarak kamuoyunu yanıltıcı biçimde bilgilendirmesi, markamızın ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyici niteliktedir. Bu çerçevede;

İlgili haberlerin yayınlandığı mecralardan, yeteri kadar araştırma yapılmaksızın ve gerçeğe aykırı şekilde yayımlanan haberlere ilgili olarak düzeltme ve tekzip yayımlanmasını talep ediyoruz,

Kamuoyunu, LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş. ve "Levent Börek" markasının söz konusu soruşturmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı konusunda bilgilendiriyoruz,

Gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve düzeltilmeyen bu haberler karşısında yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz.

Levent Börek'in sahibi kimdir?

Mustafa Levent Tamtürk, Türkiye genelinde faaliyet gösteren "Levent Börek" markasının kurucusu ve LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'nin ortaklarındandır.

Adana'da meslek hayatına seyyar arabayla sıcak börek satarak başlayan Tamtürk, geleneksel Adana böreğini geliştirerek sunduğu peynirli tarifle kısa sürede tanınmıştır. Seyyar tezgah döneminde oluşturduğu müşteri kitlesi ve gördüğü ilginin ardından markalaşma sürecine adım atmıştır.

Girişimini kurumsal bir yapıya taşıyarak "Levent Börek" adıyla tescilleyen Tamtürk, bayilik (franchise) sistemiyle markayı Türkiye geneline yaymış ve 100'ün üzerinde şubeye ulaştırmıştır.

Tamtürk, hâlen tescilli markanın bağlı bulunduğu LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'nin kurucu ortaklığı ve yönetiminde görev almaktadır.