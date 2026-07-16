Levent Üzümcü'ye ev hapsi cezası verildi

Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gece yarısından sonra Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başsavcılık yaptığı açıklamada Levent, Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.

Gözaltına alınan tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Levent Üzümcü son paylaşımında ne demişti?

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması ile gözaltına alının Levent Üzümcü, son paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçim kaybedeceğini bildiği için deliye dönmüş, sosyal medya çomarlarına, yargı figüranlarına ve kolluk güçlerine bel bağlamış; faşizmini oturttuğu rahle -haliylecüheladan oluşan bir sistem, baskı, şiddet, tehdit ve şantajla “yoluna” devam etmeye çalışıyor. Aslında olan biten bu!"