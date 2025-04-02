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LGS başvuruları bugün başlıyor

15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru bugün başlıyor. Öğrenciler, bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Sınav sonucu, 11 Temmuz'da açıklanacak.

Haber Merkezi
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LGS başvuruları bugün başlıyor
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak.

Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.

MEB'den öğrencilere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için uyarıları var.

Başvuru yapmadan önce, bilgilerin güncel olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bu kontroller, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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