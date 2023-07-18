LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 iş takvimi sonrasında LGS tercih işlemleri ve sonuç tarihlerini belirledi.

Adaylar, 'Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar' ve 'Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar' ile 'Pansiyonlu okullar' olmak üzere üç grupta tercih yaptı.

Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Bu öğrenciler kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

2023 LGS Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

OHAL kapsamında, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

Bu illerdeki öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.