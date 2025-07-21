LGS’deki "şaibe" iddialarını gündeme getiren gazeteci Can Uğur’a soruşturma başlatıldı

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına ilişkin şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Can Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

#SONDAKIKA



LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim.



1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum. — can uğur (@canugur1987) July 21, 2025

Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk yaşanmış ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaşmıştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aşmıştı.

MEB Bakanı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz

Sınav güvenliğine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; CHP, Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den LGS için suç duyurusu

Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin CHP de suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ortaya çıkan bütün bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sayılarla, verilerle, bilmediğini sorarak doğru bir muhalefeti uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a sordum, cevap istedim, cevap vermiyor" demişti.

Erdoğan: İmam hatip düşmanlığı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da LGS'de şaibe iddialarına tepki göstererek imam hatip düşmanlığı yapıldığı iddia etti. Erdoğan, "Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" dedi. Durumu "çok büyük terbiyesizlik" olarak değerlendiren Erdoğan, ailelerden ve çocuklardan özür dilenmesi gerektiğini savundu.