Libya askeri heyetinin jeti Ankara'da düştü: Kara kutu bulundu

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah olay yerine giderek kaza yerinde inceleme yaptı. Yerlikaya, kara kutu ve ses kayıt cihazının bulunduğunu, kara kutu dahil her türlü parçanın inceleneceğini dile getirdi.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Sekiz kişi taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Saat 20:32'de teknik arıza nedeniyle dönüş bildirdi. Ekipler derhal bölgeye sevk edilmişti. Olay mahaline saat 22:00 sıralarında oluşan jandarma ekiplerince uçağın parçalarına ulaşıldı.

Adli ve kriminal süreç devam etmektedir. Enkaz alanı üç kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03:20'de kara kutuya ulaşıldı. Libya'dan 20 kişilik heyet geliyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Al-Haddad ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi.

Jet 20:17'de havalandı

Başkentteki temaslarını tamamlayan askeri heyet daha sonra Esenboğa Havalimanı'na geçti. Heyeti taşıyan Falcon 50 tipi iş jeti Tripoli'ye hareket etmek üzere saat 20:17'de havalandı.

20.36'da irtibat kesildi

Uçak kalkıştan bir süre sonra elektik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulundu. Havalimanına geri dönüş yapmak isteyen uçakla saat 20:36'da Haymana üzerindeyken irtibat kesildi.

Uçakla irtibatın kesilmesi sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda jandarma, itfaiye, acil sağlık ve arama-kurtarma ekibi enkaza ulaşmak için çalışma başlattı. Ancak bölgedeki yoğun sis ve yağış ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Enkaza ulaşıldı

Yaklaşık iki buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü'nün iki kilometre güneyinde ulaşıldı. Olay yerine ulaşan ekipler parçalara ayrılmış uçak enkazıyla karşılaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın düşme anında büyük bir patlama yaşanması dikkat çekti. Bu sebeple de enkazın büyük bir alana dağıldığı görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Libya'da üç günlük milli yas ilan edildi

Hayatını kaybedenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Gribel'in de bulunduğu öğrenildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de kaza nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı paylaştı.

Ardından Libya Birlik Hükümeti ülkede üç günlük milli yas ilan etti.