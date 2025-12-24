Libya askeri heyetinin jetinin düşmesine ilişkin RTÜK'ten açıklama: Resmi açıklamalar esas alınmalı

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah olay yerine giderek kaza yerinde inceleme yaptı. Yerlikaya, kara kutu ve ses kayıt cihazının bulunduğunu, kara kutu dahil her türlü parçanın inceleneceğini dile getirdi.

RTÜK açıklama yaptı

RTÜK, Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

RTÜK’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz.”